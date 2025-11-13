Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
Českobudějovičtí dopravní policisté šetří okolnosti dopravních nehod, kdy přivítají vaše svědectví, které přijmou na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
V době od 31. října 2025 13:30 hod. do 4. listopadu 2025 06:30 hod., v Českých Budějovicích, V. Volfa, před panelovým domem č. 1354/8, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší prap. Jaroslav Jícha.
Dne 7. listopadu 2025 v 12:00 hod., na silnici II/145, v katastru obce Břehov, měl dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, předjíždět užitkové motorové vozidlo tovární značky Opel Movano, bílé barvy, kdy poškodil levé zpětné zrcátko a poté pokračoval v jízdě k obci Němčice. Případ řeší nprap. Bc. Ondřej Vyšín.
Děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
13. listopadu 2025