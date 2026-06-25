Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaše svědectví.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Včera, tj. 24. června 2026 v 16:20 hod., v Českých Budějovicích, městská část České Vrbné, jel po silnici I/20 od ulice Strakonická ke kruhovému objezdu u OD Globus, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, v pravém jízdním pruhu. Pro vyjetí z kruhového objezdu směrem na České Vrbné však přejel z pravého pruhu do levého, kde z boku narazil do jedoucího osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia sedan, tmavé modré barvy, kdy však nezastavil a pokračoval ve své jízdě.
Dopravní policisté kromě vašeho osobního svědectví, přivítají záznamy z palubních kamer.
Druhá nehoda je řešena také z 24. června 2026, kdy v době od 08:00 hod. do 17:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Husova třída, kde u bytového domu č. 23, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Karoq, červené barvy a poté z místa ujel.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. června 2026