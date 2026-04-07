Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Na Českobudějovicku řešíme dvě události, kdy žádáme o vaši spolupráci.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší dopravní nehodu v regionu, kdy žádají o vaši spolupráci, kterou přijmou na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 24. března 2026 v 14:25 hod., v katastru Českých Budějovic, na spojovací cestě mezi Švábovým Hrádkem a Šindlovými Dvory, couval dosud neznámý řidič s osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia, světlé barvy (bílé či šedé), kdy narazil do ženy stojící u svého motorového vozidla a poté z místa ujel. Žena utrpěla lehké zranění. Případ řeší prap. Jaroslav Jícha.
Dne 1. dubna 2026 v 06:32 hod., jel po silnici III/1461 mezi obcemi Hosín a Borek dosud neznámý řidič motorového vozidla tovární značky BMW, blíže nezjištěného typu, který měl v levotočivé zatáčce předjíždět cyklistu, jedoucího k obci Hosín, přitom ohrozil protijedoucího řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia, tmavě červené barvy. Ten, aby zabránil střetu, sjel mimo komunikaci na travnatou plochu, kde havaroval. Ve vozidle se zranily dvě osoby. Případ řeší prap. Martina Tomková.
Děkujeme za spolupráci, kdy přivítáme i záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. dubna 2026