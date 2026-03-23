Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaše svědectví.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 12. března 2026 v době od 05:50 hod. do 18:20 hod., v Českých Budějovicích, Nádražní 1759, v krytém parkovišti DOC Mercury, první podzemní patro, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Mazda CX-5, modré barvy a poté z místa ujel. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.
Dne 13. března 2026 v 11:00 hod., na silnici I/34, mezi obcemi Štěpánovice a České Budějovice, jel dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, kdy z nezjištěných příčin přejel do protisměru a svou přední částí narazil do boku protijedoucího osobního vozidla tovární značky Škoda Enyaq, stříbrné barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nstržm. Simona Marešová.
Dne 16. března 2026 v 12:10 hod., na silnici I/20 mezi obcemi Pištín a Sedlec, jel řidič nákladního vozidla tovární značky DAF XG s návěsem tovární značky Schmitz Cargobull, kdy z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil přes celou komunikaci. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.
Ve všech případech přivítáme záznamy z palubních kamer motorových vozidel a předem děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krtpc.tisk@policie.gov.cz
23. března 2026