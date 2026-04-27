Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 12. dubna 2026 od 10:30 hod. do 11:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Strakonická, na parkovišti před OD Albert, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf Variant, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Dne 13. dubna 2026 v 13:15 hod., v Českých Budějovicích, na křižovatce ulic L. M. Pařízka a Lidická třída, jel řidič motocyklu tovární značky Kawasaki, černé barvy, kdy při objíždění vozidla městské hromadné přepravy, na přechodu pro chodce srazil chodce. K případu žádáme další případné svědky, řidiče motorových vozidel, kteří mají instalované palubní kamery. Případ řeší nprap. Miroslav Hruška.
V době od 14. dubna 2026 19:00 hod. do 15. dubna 2026 60:00 hod. v Českých Budějovicích, městská část Čtyři Dvory, na křižovatce ulic V. Volfa a M. Chlajna, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky BMW X5, modré barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nstržm. Simona Marešová.
Dne 23. dubna 2026 v době od 05:45 hod. do 15:10 hod., v Českých Budějovicích, na parkovišti u Nemocnice České Budějovice, v ulici L. B. Schneidera, u budovy CH, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia RS, modré barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. František Pešek.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. dubna 2026