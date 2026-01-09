Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaše svědectví.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 23. prosince 2025 v době od 16:15 hod. do 17:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Pekárenská v 2. patře nadzemního parkoviště OD IGY, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky BMW X5, tmavé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Filip Zeman.
V době od 31. prosince 2025 18:00 hod. do 1. ledna 2026 10:15 hod., v Trhových Svinech, v ulici Na Vyhlídce 941, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil dřevěné oplocení plotu u rodinného domu a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Pavel Pečenka.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. ledna 2026