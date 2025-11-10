Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Vaše svědectví může přispět k objasnění řešených událostí.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší dopravní nehody v regionu, kdy žádají vaše svědectví, které přijmou na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 23. října 2025 v 10:05 hod., se na silnici I/3 v katastru obce Kamenný Újezd, při jízdě od obce Holkov na Kamenný Újezd, v katastru obce Krasejovka, střetl řidič osobního vozidla tovární značky Audi A3 Sportback, černé barvy s traktorem tovární značky JCB 541-70 AGRI, žluté barvy. Případ řeší nprap. Libor Pechoč, DiS.
Dne 5. listopadu 2025v době od 17:00 hod. do 19:45 hod., v Českých Budějovicích, na náměstí Přemysla Otakara II., na parkovacím stání před hotelem Zvon, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Audi A6, černé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Téhož dne, tj. 5. listopadu 2025 v době od 17:00 do 18:00 hod., v Českých Budějovicích, na kruhovém objezdu ulice Plzeňská, se dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla střetl s chodcem a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
10. listopadu 2025