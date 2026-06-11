Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
Dopravní policisté z českobudějovické skupiny dopravních nehod žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 2236 588 nebo na lince tísňového volání 158.
V době od 5. června 2026 od 20:00 hod. do 6. června 2026 09:00 hod., na silnici I/20 mezi obcemi Pištín a Sedlec, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, kdy v katastru obce Pištín vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svislého dopravního značení. Poté z místa ujel.
Dne 8. června 2026 v 00:15 hod., v katastru obce Chotýčany, jel po silnici II/146 mezi obcemi Hosín – Dobřejovice, dosud neznámý řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, šedé barvy, kde u firmy Vetas Chotýčany havaroval mimo komunikaci do vzrostlého stromu. Poté z místa utekl.
V době od 9. června 2026 15:30 hod. do 10. června 2026 05:30 hod., v obci Včelná, ulice Rybáková u rodinného domu č. 540, dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Hyundai Accent, tmavě modré barvy a poté z místa ujel.
Dne 9. června 2026 v době od 16:00 hod. do 16:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Generála Píky, u prodejny JYSK, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, šedé barvy a poté z místa ujel.
Ve všech popsaných událostech přivítáme jak osobní svědectví, tak i záznamy z palubních kamer motorových vozidel. Předem děkujeme za vaše svědectví.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. června 2026