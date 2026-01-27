Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Újezdy z míst dopravních nehod řeší českobudějovičtí dopravní policisté.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla dne 24. ledna 2026 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod., v Týně nad Vltavou, Puchmayerova ulice, u bytového domu č. 240, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Scala, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Téhož dne, tj. 24. ledna 2026 v době od 16:45 hod. do 17:20 hod., v Českých Budějovicích, část České Vrbné, na parkovišti OD Globus, Géčko, na stanovišti č. 14, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Mercedes Benz E 200, černé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Jiří Červonyj.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. ledna 2026