Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Vaše svědectví nám může pomoc při objasnění pospaných nehod.
Českobudějovičtí dopravní policisté ze skupiny dopravních nehod žádají případné svědky níže uvedených událostí, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 2. května 2026 v 17:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice M. Horákové č. 1657/24, na parkovišti u OD Billa, dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, pravděpodobně při couvání poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Audi A6, černé barvy a poté z místa ujel.
V době od 19. května 2026 11:00 hod. do 22. května 2026 20:30 hod., v Českých Budějovicích, Dobrovodská 613/62, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Hyundai Bayon, světle zelené barvy a poté z místa ujel.
Dne 24. května 2026 v 19:50 hod., v Českých Budějovicích, Jasanová ulice, městská část Mladé, mezi ulicemi Františka Halase a Kališnická, jel dosud neznámý cyklista na elektrokole, černé barvy, kdy se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a havaroval do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Volkswagen Golf a poté z místa ujel. Policistům se podařilo zajistit kamerový záznam jeho jízdy, bohužel v méně kvalitním rozlišení. Pokud ho však na fotce poznáte, ozvěte se nám.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. května 2026