Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 20. srpna 2025 v 20:55 hod., v obci Ledenice, ulice Sokolská č. 228, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Renault Kangoo, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.
Dne 8. září v době od 08:00 hod. do 19:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice V. Volfa, před panelovým domem č. 39, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb, černé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Dne 8. září 2025 v době od 08:00 hod. do 16:40 hod., v Českých Budějovicích, ulice Jeronýmova č. 1, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Tiguan, černé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
12. září 2025