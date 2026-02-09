Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Na Českobudějovicku opět řešíme dopravní nehody s újezdem druhých řidičů.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 4. února 2026 v 08:23 hod., jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, ve směru od Českých Budějovic, kdy se na začátku obce Šindlovy Dvory střetl s protijedoucí řidičkou osobního vozidla tovární značky Volkswagen Tiguan. Po nárazu se oba řidiči domlouvali o řešení, ale poté neznámý řidič nasedl do vozidla a odjel ve směru své jízdy. Případ řeší nprap. Jiří Červonyj.
V době od 28. ledna 2026 09:00 hod. do 30. ledna 2026 12:20 hod., v Českých Budějovicích, Vodňanská ulice, na parkovišti před panelovým domem č. 1, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Kia Cee´d Combi, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
V době od 16. ledna 2026 05:00 hod. do 16. ledna 2026 14:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Františka Halase, u rodinného domu č. 860/7, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zděné oplocení domu a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Ondřej Vyšín.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
9. února 2026