Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Pokud jste viděli průběh popsaných nehod, ozvěte se nám.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 15. srpna 2025 v době od 13:21 hod. do 13:44 hod., v Českých Budějovicích, ulice Okružní, v Retail parku u objektu Burger King, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky BMW X5, černé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Jaroslav Jícha.
Dne 21. srpna 2025 v době od 07:30 hod. do 15:10 hod., v Českých Budějovicích, v jednosměrné ulici V Zátiší, ve směru jízdy od ulice Komenského k ulici Generála Svobody, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, kdy poškodil u levého okraje vozovky zaparkované osobní vozidlo tovární značky Mercedes Benz V250d, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. František Pešek.
V době od 23. srpna 2025 06:00 hod. do 25. srpna 2025 14:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Suchomelská, na parkovišti OD Terno, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované vystavené osobní vozidlo tovární značky Citroën C3 Aircross, tmavě zelené barvy a poté z msta ujel. Případ vyšetřuje nprap. Filip Zeman.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
28. srpna 2025