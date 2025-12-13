Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Opět řešíme poškozená vozidla, kdy pravděpodobný viník z místa ujel.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 2. prosince 2025 v době od 06:30 hod. do 15:30 hod., v Českých Budějovicích, na parkovišti OD LIDL, u křižovatky ulic Rudolfovská x Vodní, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Golf, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamila Mariška.
V době od 6. prosince 2025 20:30 hod. do 7. prosince 2025 11:30 hod., v Českých Budějovicích, v ulici K. V. Raise u domu č. 3, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Ford Mondeo, modré barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. prosince 2025