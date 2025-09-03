Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Každá informace k popsaným nehodám má svůj význam.
Českobudějovičtí dopravní policisté aktuálně řeší několik dopravních nehod, kde přivítají vaše svědectví, které přijmou na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
V době od 27. srpna 2025 09:30 hod. do 28. srpna 2025 17:50 hod., v Českých Budějovicích, ulice Průběžná, u bytového domu č. 2125/6 (u restaurace Juvel), dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Jaroslav jícha.
V době od 30. srpna 2025 18:00 hod. do 1. září 2025 14:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Plzeňská, u panelového domu č. 577/11, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky BMW 530D, černé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Libor Pechoč, DiS.
V době od 30. srpna 2025 22:00 hod. do 31. srpna 2025 06:00 hod., na silnici II/603, v katastru obce Ševětín, při jízdě mezi obcemi Neplachov a Ševětín, havarovala řidička osobního vozidla tovární značky Škoda Superb, černé barvy, nárazem do kovových svodidel mimo komunikaci, kdy následků zranění podlehla. Policistka nprap. Bc. Magdalena Bínová žádá řidiče, kteří v uvedenou noční době kolem projížděli a mohli průběh nehody zaznamenat na své palubní kamery, aby ji kontaktovali.
Děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
3. září 2025