Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Vaše svědectví může pomoc s objasněním uvedených nehod.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
V době od 2. ledna 2026 16:00 hod. do 7. ledna 2026 19:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Československých legií, u bytového domu č. 35, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Suzuki SX4, šedé barvy a poté z místa odjel. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Dne 13. ledna 2026 v době od 11:15 hod. do 11:45 hod., v Českých Budějovicích, městské část České Vrbné, u OD Globus, parkovací místo u prvního vchodu od příjezdu z kruhového objezdu, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Ford Galaxy, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamila Mariška.
Děkujeme za vaši pomoc při objasnění popsaných nehod.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. ledna 2026