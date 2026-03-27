Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
V centru města řešíme dvě březnové nehody.
Další případy poškozených motorových vozidel z dopravních nehod, kdy pravděpodobní viníci z místa střetů ujíždějí, řeší českobudějovičtí dopravní policisté.
V době od 20. března 2026 20:00 hod. do 21. března 2026 12:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Kanovnická u bytového domu 74/6, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Mercedes Benz Viano, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.
Dne 25. března 2026 v době od 18:45 hod. do 20:45 hod., v Českých Budějovicích, ulice Alešova u domu č. 4, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Vaše svědectví přijmou zmínění policisté nebo službu konající kolegové z dopravní policie na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. března 2026