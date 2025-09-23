Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravních nehod

Situace je stále obdobná. Řidiči havarují, poškodí cizí majetek a poté z místa ujedou. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže popsaných nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.

Dne 4. září 2025 v 13:14 hod., v Českých Budějovicích, v dolním areálu Nemocnice České Budějovice, ulice Generála Svobody, dosud neznámý muž jel na invalidním elektrickém vozíku červeno bílé barvy, kdy poškodil závoru vjezdové brány a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Magdalena Bínová.

Dne 16. září 2025 od 11:45 hod. do 12:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Papírenská u bytového domu č. 749/12, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Touran, stříbrné (šedé) barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Libor Pechoč, DiS.

Dne 16. září 2025 v době 14:23 hod., v obci Hranice, část Trpnouze u rodinného domu č. 16 (mezi obcemi Byňov a Dvory nad Lužnicí), dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil elektrický rozvadeč a poté z místa ujel. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.

Děkujeme za pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

23. září 2025

Odkazy do noveho okna

Vjezd do dolního areálu Nemocnice ČB

Vjezd do dolního areálu Nemocnice ČB 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 