Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
Situace je stále obdobná. Řidiči havarují, poškodí cizí majetek a poté z místa ujedou.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže popsaných nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 4. září 2025 v 13:14 hod., v Českých Budějovicích, v dolním areálu Nemocnice České Budějovice, ulice Generála Svobody, dosud neznámý muž jel na invalidním elektrickém vozíku červeno bílé barvy, kdy poškodil závoru vjezdové brány a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Magdalena Bínová.
Dne 16. září 2025 od 11:45 hod. do 12:30 hod., v Českých Budějovicích, ulice Papírenská u bytového domu č. 749/12, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Touran, stříbrné (šedé) barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Libor Pechoč, DiS.
Dne 16. září 2025 v době 14:23 hod., v obci Hranice, část Trpnouze u rodinného domu č. 16 (mezi obcemi Byňov a Dvory nad Lužnicí), dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil elektrický rozvadeč a poté z místa ujel. Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
23. září 2025