Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravních nehod
V krajském městě šetří dopravní policisté střety, kdy pravděpodobní vinící z míst ujeli.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 15. března 2026 v době od 15:00 hod. do 15:15 hod., v Českých Budějovicích, na parkovišti OD Globus, parkovací stání č. 10, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Hyundai Tucson, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Dne 16. března 2026 v době od 11:45 hod. do 12:15 hod., v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II. Č. 2, před radnicí, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motocyklu, kdy narazil do levého boku před ním jedoucího užitkového vozidla tovární značky Mercedes Benz Sprinter, bílé barvy a po střetu z místa ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. března 2026