Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva svědkům dopravní nehody v Semilech
Hledáme neznámého řidiče s přesně nezjištěným vozidlem, který odjel z místa dopravní nehody na parkovišti u Penny Marketu.
Minulý týden v pátek 20. února večer kolem 19.30 hodin se stala dopravní nehoda v Semilech v ulici Tyršova na parkovišti u prodejny Penny Market dopravní nehoda. Dosud neznámý řidič s přesně nezjištěným vozidlem – pravděpodobně nákladní bílou dodávkou poškodil zaparkovaný vůz Peugeot 308 a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. V rámci následného šetření policisté zjistili, že uvedenou dopravní nehodu mohlo vidět i několik svědků, mezi nimiž byli i žena a muž, kteří se snažili bílou dodávku vyfotografovat a zaznamenat její registrační značku. Tito neznámí lidé bohužel z místa odešli před příjezdem policistů.
Na základě výše uvedených skutečností policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech, kteří uvedenou dopravní nehodu nyní šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv poznatky směřující k ustanovení neznámého vozidla a ke zjištění totožnosti jeho řidiče, který z místa odjel. Budou rádi, když se jim přihlásí i zmiňovaný neznámý muž se ženou, kteří mohli právě tuto dopravní nehodu vidět a podat tak svědectví i k jejímu průběhu. Stejným způsobem se může samozřejmě přihlásit i neznámý řidič bílé dodávky zachycené na fotografii z kamerového záznamu.
25. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí