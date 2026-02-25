Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody v Semilech

Hledáme neznámého řidiče s přesně nezjištěným vozidlem, který odjel z místa dopravní nehody na parkovišti u Penny Marketu. 

Minulý týden v pátek 20. února večer kolem 19.30 hodin se stala dopravní nehoda v Semilech v ulici Tyršova na parkovišti u prodejny Penny Market dopravní nehoda. Dosud neznámý řidič s přesně nezjištěným vozidlem – pravděpodobně nákladní bílou dodávkou poškodil zaparkovaný vůz  Peugeot 308 a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. V rámci následného šetření policisté zjistili, že uvedenou dopravní nehodu mohlo vidět i několik svědků, mezi nimiž byli i žena a muž, kteří se snažili bílou dodávku vyfotografovat a zaznamenat její registrační značku. Tito neznámí lidé bohužel z místa odešli před příjezdem policistů.

Na základě výše uvedených skutečností policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech, kteří uvedenou dopravní nehodu nyní šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv poznatky směřující k ustanovení neznámého vozidla a ke zjištění totožnosti jeho řidiče, který z místa odjel. Budou rádi, když se jim přihlásí i zmiňovaný neznámý muž se ženou, kteří mohli právě tuto dopravní nehodu vidět a podat tak svědectví i k jejímu průběhu. Stejným způsobem se může samozřejmě přihlásit i neznámý řidič bílé dodávky zachycené na fotografii z kamerového záznamu.


25. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 Neznámé vozidlo

1 Neznámé vozidlo 

Detailní náhled

2 Parkoviště OD Penny Market Semily, Tyršova

2 Parkoviště OD Penny Market Semily, Tyr... 

Detailní náhled

3 Poškozené vozidlo Peugeot

3 Poškozené vozidlo Peugeot 

Detailní náhled

