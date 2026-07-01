Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody u Nemocnice
Vaše svědectví přijmeme na dopravním inspektorátu.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky či mladou ženu zveřejněnou na fotografii, aby je kontaktovali/a na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 23. června 2026 v 14:01 hod., v Českých Budějovicích, ulice Boženy Němcové, na centrálním parkovišti před Nemocnicí České Budějovice, jela na dámském jízdní kole mladá žena, která pravděpodobně nerespektovala dopravní značení Stůj, dej přednost v jízdě a červený signál semaforu, a chtěla projet pod zpět se vracejí plastovou závorou do základní polohy. Následně došlo k střetu se závorou. Žena však, aniž by nehodu ohlásila, odjela z parkoviště.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. července 2026