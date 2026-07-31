Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Mladý chlapec na elektrické koloběžce zřejmě srazil chodce, pak z místa ujel.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 24. července 2026 v 16:30 hod., v Českých Budějovicích, M. Chlajna, u základní školy Máj 1, jel dosud neznámý cyklista na elektrické koloběžce, kdy svou přední částí narazil do chodce, který následně spadl. Poté cyklista z místa ujel. Dle prvotních informací by se mělo jednat o chlapce kolem 12 let, oblečen v šedé krátké kalhoty a bílé tričko s motivy aut.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. července 2026