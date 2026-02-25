Policie České republiky  

Výzva svědkům dopravní nehody

Koloběžkář srazil na chodníku psa, pak z místa ujel. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody v ulici V. Volfa, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo případně na lince tísňového volání 158.

Dne 17. února 2026 v 18:40 hod., v Českých Budějovicích, ulici V. Volfa, po chodníku pod panelovými domy, ve směru jízdy od ulice Antonína Barcala k ulici Karla Chocholy, jel cyklista na elektrické koloběžce značky Kukirin G2, černé barvy, kdy se pravděpodobně snažil vyhnout skupince chodců, a přitom narazil do sedícího psa, jenž byl také na chodníku. Poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Kamil Mariška.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

25. února 2026

