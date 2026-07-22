Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Policie žádá veřejnost o pomoc při objasnění průběhu dopravní nehody
Dne 20. července 2026 v 09.30 hodin došlo na silnici I/23, na mostě za firmou Pollmann za Jindřichovým Hradcem ve směru na Rodvínov k dopravní nehodě. Při ní došlo ke střetu levých zpětných zrcátek osobních automobilů Škoda Fabia stříbrné barvy a Škoda Octavia černé barvy. Průběh této dopravní nehody není dosud zcela objasněn. Z tohoto důvodu žádáme případné svědky události nebo řidiče, kteří v uvedenou dobu místem projížděli a mají záznam z palubní kamery, aby se přihlásili Policii České republiky.
Jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění nehody, lze oznámit na bezplatné lince 158 nebo na telefonním čísle 974 233 254.
Děkujeme za spolupráci.
nprap. Věra Mžiková
22. července 2026