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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

Policie žádá veřejnost o pomoc při objasnění průběhu dopravní nehody 

Dne 20. července 2026 v 09.30 hodin došlo na silnici I/23, na mostě za firmou Pollmann za Jindřichovým Hradcem ve směru na Rodvínov k dopravní nehodě. Při ní došlo ke střetu levých zpětných zrcátek osobních automobilů Škoda Fabia stříbrné barvy a Škoda Octavia černé barvy. Průběh této dopravní nehody není dosud zcela objasněn. Z tohoto důvodu žádáme případné svědky události nebo řidiče, kteří v uvedenou dobu místem projížděli a mají záznam z palubní kamery, aby se přihlásili Policii České republiky.

Jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění nehody, lze oznámit na bezplatné lince 158 nebo na telefonním čísle 974 233 254. 

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Věra Mžiková

22. července 2026

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