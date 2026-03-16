Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Řidička nedaleko základní škola Vltava srazila přecházející mladou dívku.
Dopravní policisté z územního odboru České Budějovice žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 4. března 2026 v 07:40 hod., v Českých Budějovicích, na ulici Strakonická, v blízkosti s křižovatkou ulice Bezdrevská, na přechodu pro chodce, došlo ke střetu řidičky s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Golf Plus, šedé barvy s přecházejí nezletilou chodkyní a následnému zranění. Policista nprap. Pavel Pečenka žádá svědky událost, především řidiče disponující ve svých motorových vozidlech palubní kamerou, aby ho kontaktovali.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. března 2026