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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

Neznámý řidič poškodil dopravní značení na silnici vedoucí z krajského města na Lišov. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.

K dopravní nehodě došlo 18. července 2026 v v době od čase od 01:00 do 02:00 hod. kdy dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidle poškodil dopravní značení na silnici I/34 ve směru od Českých Budějovic na Lišov, konkrétně na sjezdu na obec Hůry a poté z místa ujel.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

26. července 2026

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