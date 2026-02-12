Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
V uplynulém týdnu havaroval řidič nákladního vozidla u obce Pištín.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody – řidiče motorových vozidel, především ty, kteří disponují palubní kamerou, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
V úterý 3. února 2026 v 16:20 hod., v katastru obce Pištín, na silnici I/20, jel ve směru Sedlec – Pištín, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného osobního vozidla, kdy měl nebezpečně předjíždět nákladní automobil tovární značky Man, zelené barvy s návěsem tovární značky Schmitz, jehož řidič musel na náhlou změnu v silničním provozu prudce brzdit. Následkem toho dostal smyk, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím užitkovým vozidlem tovární značky Citroën, bílé barvy. Obě vozidla poté skončila v silničním příkopu. Při nehodě se zranil řidič Citroënu, který ošetření posádkou Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Případ řeší nprap. Kamil Mariška.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. února 2026