Výzva svědkům dopravní nehody

Od poškozeného vozu odjel řidič - viník nehody. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.

Dne 5. května 2026 v době od 17:00 hod. do 17:15 hod., v Českých Budějovicích, U Lesa, na parkovišti Veterinární ordinace CB-Vet, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Hyundai Tucson, bílé barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Zdeněk Pelech.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

12. května 2026

