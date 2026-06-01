Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Poškození přední části elektrické škodovky řeší dopravní policisté.
Českobudějovičtí dopravní policisté ze skupiny dopravních nehod žádají případné svědky níže popsané nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
V době od 24. května 2026 17:00 hod. do 25. května 2026 07:15 hod., v Českých Budějovicích, U Výstaviště před rodinným domem č. 465/35, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Enyaq, černé barvy a poté z místa ujel.
Děkujeme za vaše svědectví.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. června 2026