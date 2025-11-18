Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Řidička osobního vozidla svým riskantním stylem jízdy mohla zavinit pád a zranění několika cestujících v autobusu.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 4. listopadu 2025 v 06:42 hod., v Českých Budějovicích, na křižovatce ulic Pražská třída a Strakonická, vyjížděla řidička osobního vozidla tovární značky Dacia Logan, kdy v pravém jízdním pruhu odbočovala vpravo a ohrozila – omezila osádku jedoucího autobusu městské hromadné přepravy tovární značky Solaris Urbino, kdy při prudkém brždění došlo k pádu několika cestujících a jejich zranění. Ke střetu obou vozidel nedošlo. Vaše svědectví přijme nprap. Martin Králík, DiS.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
18. listopadu 2025