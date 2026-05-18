Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

Střet na dálnici D3 vyšetřují dálniční policisté. Přijmou vaše svědectví. 

Dopravní policisté z dálničního oddělení Borek žádají případné svědky níže popsané nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem v Ševětíně, Zahradní 161, telefon 974 227 900, případně na lince tísňového volání 158.

Dne 25. dubna 2026 v 19:15 hod., na dálnici D3 mezi 139 až 141 km, sjezd Roudné ve směru jízdy Kaplice – České Budějovice, jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla a přitom měl ohrozit řidiče osobního vozidla tovární značky Hyundai I10, červené barvy, když najížděl v místě končícího přípojného pruhu do levého jízdního pruhu, kde bokem narazil do vozidla Hyundai a odhodil jej na silniční zábranu.

Pomůže nám osobní svědectví, popřípadě i záznam z palubní kamery motorových vozidel.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

18. května 2026

Pohled na místo DN

Detailní náhled

