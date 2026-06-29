Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Střet cyklisty a osobního vozidla na českobudějovickém Vltavském nábřeží.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže popsané nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
Dne 24. června 2026 ve 20:30 hod., v Českých Budějovicích, v ulici Vltavské nábřeží, u prodejny automobilů Mach Motors a benzinové čerpací stanice Orlen, jel směrem k ulici Strakonická, cyklista na pánském jízdním kole značky Velamos, světle modré barvy, kdy z dosud nezjištěných příčin najel v pravém jízdním pruhu do pravého boku jedoucího osobního vozidla tovární značky Volkswagen Arteon, šedé barvy. Odlétnuté předměty z jízdního kola poškodily na tahači tovární značky Mercedes Benz s návěsem na přepravu osobních vozidel dva naložené osobní automobily tovární značky Volvo EX30, který stal v odbočovacím pruhu směrem k BČS.
Těžce zraněný cyklista byla z místa nehody převezen Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, provoz v uvedeném směru byl na několik desítek minut omezen.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. června 2026