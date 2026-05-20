Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům dopravní nehody
Pokud jste viděli dopravní nehodu z minulého týdne v obci Zliv, kontaktujte nás.
Další újezd neznámého řidiče od zaparkovaného vozidla, které poškodil, šetří českobudějovičtí dopravní policisté v obci Zliv.
V době od 11. května 2026 17:30 hod. do 15. května 2026 17:30 hod., v obci Zliv, v ulici Nová před panelovým dome č. 574, dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, černé barvy a poté z místa ujel.
Vaše svědectví přijmou dopravní policisté na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. května 2026