Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Výzva řidičům na Náchodsku

Stavba obchvatu vyžaduje zvýšenou ohleduplnost a striktní dodržování pravidel. 

V souvislosti s probíhající výstavbou obchvatu města Náchod a s ní souvisejícími dopravními omezeními apelujeme na všechny řidiče:
Klíčem k udržení plynulosti dopravy v kritických úsecích je odpovědné chování za volantem a důsledné respektování dopravních předpisů.

Stavba obchvatu, která představuje strategickou investici pro budoucnost celého regionu, přináší dočasné komplikace v dopravě. Aby se předešlo úplnému kolapsu provozu v centru města, je nezbytné dodržovat pravidlo nevjíždět do křižovatky, pokud není možné ji bezpečně opustit.

Stěžějními body jsou kruhové objezdy v ulicích Polská, Pražská a Kladská. Za největší problémy může chování řidičů, kteří vjíždějí na kruhový objezd i ve chvíli, kdy je zřejmé, že je výjezd blokován kolonou. Tím dochází k paralýze dalších směrů a zpomalení celého provozu, včetně vozidel, která by jinak mohla pokračovat bez zdržení.

Důrazné upozornění se týká zejména kruhového objezdu v ulici Polská (u OC Kaufland). Tento dopravní uzel přímo sousedí s železničním přejezdem. Zablokování kruhového objezdu může vést k nebezpečným situacím. Zastavení vozidla v prostoru křižovatky či v blízkosti přejezdu neohrožuje jen plynulost, ale i bezpečnost silničního a železničního provozu.

Stavební práce probíhají po etapách a dotýkají se hlavních dopravních tepen města. Řidiči by měli počítat zejména s:

  • vyšší hustotou provozu, především v ranních a odpoledních špičkách,
  • tvorbou kolon při příjezdech do centra,
  • průběžnými změnami dopravního značení, včetně snížení rychlosti.

Policisté ve spolupráci se strážníky města situaci nepřetržitě monitorují. Hlídky jsou připraveny podle potřeby operativně zasahovat a usměrňovat provoz. Prosíme řidiče o trpělivost a dodržování následujících doporučení:

  • Pokud vidíte stojící kolonu, nevjíždějte do prostoru křižovatky nebo kruhového objezdu.
  • Počítejte s časovou rezervou nebo, pokud to lze, zvažte průjezd městem mimo dopravní špičku.
  •  Sledujte aktuální dopravní informace v navigacích s online aktualizacemi.

Děkujeme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost. Každé zablokování křižovatky zbytečně prodlužuje čekání ostatních. Dodržováním pravidel pomůžeme udržet Náchod průjezdný i v tomto náročném období.

por. Karolína Macháčková
16.3.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 