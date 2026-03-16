Výzva řidičům na Náchodsku
Stavba obchvatu vyžaduje zvýšenou ohleduplnost a striktní dodržování pravidel.
V souvislosti s probíhající výstavbou obchvatu města Náchod a s ní souvisejícími dopravními omezeními apelujeme na všechny řidiče:
Klíčem k udržení plynulosti dopravy v kritických úsecích je odpovědné chování za volantem a důsledné respektování dopravních předpisů.
Stavba obchvatu, která představuje strategickou investici pro budoucnost celého regionu, přináší dočasné komplikace v dopravě. Aby se předešlo úplnému kolapsu provozu v centru města, je nezbytné dodržovat pravidlo nevjíždět do křižovatky, pokud není možné ji bezpečně opustit.
Stěžějními body jsou kruhové objezdy v ulicích Polská, Pražská a Kladská. Za největší problémy může chování řidičů, kteří vjíždějí na kruhový objezd i ve chvíli, kdy je zřejmé, že je výjezd blokován kolonou. Tím dochází k paralýze dalších směrů a zpomalení celého provozu, včetně vozidel, která by jinak mohla pokračovat bez zdržení.
Důrazné upozornění se týká zejména kruhového objezdu v ulici Polská (u OC Kaufland). Tento dopravní uzel přímo sousedí s železničním přejezdem. Zablokování kruhového objezdu může vést k nebezpečným situacím. Zastavení vozidla v prostoru křižovatky či v blízkosti přejezdu neohrožuje jen plynulost, ale i bezpečnost silničního a železničního provozu.
Stavební práce probíhají po etapách a dotýkají se hlavních dopravních tepen města. Řidiči by měli počítat zejména s:
- vyšší hustotou provozu, především v ranních a odpoledních špičkách,
- tvorbou kolon při příjezdech do centra,
- průběžnými změnami dopravního značení, včetně snížení rychlosti.
Policisté ve spolupráci se strážníky města situaci nepřetržitě monitorují. Hlídky jsou připraveny podle potřeby operativně zasahovat a usměrňovat provoz. Prosíme řidiče o trpělivost a dodržování následujících doporučení:
- Pokud vidíte stojící kolonu, nevjíždějte do prostoru křižovatky nebo kruhového objezdu.
- Počítejte s časovou rezervou nebo, pokud to lze, zvažte průjezd městem mimo dopravní špičku.
- Sledujte aktuální dopravní informace v navigacích s online aktualizacemi.
Děkujeme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost. Každé zablokování křižovatky zbytečně prodlužuje čekání ostatních. Dodržováním pravidel pomůžeme udržet Náchod průjezdný i v tomto náročném období.
por. Karolína Macháčková
16.3.2026