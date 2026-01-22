Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Roman STOJKA
Č. j. KRPB-216109-28/TČ-2025-060613-MMT, Roman STOJKA, nar.2002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Obvodní oddělení policie Hodonín
Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Č. j. KRPB-216109-28/TČ-2025-060613-MMT Hodonín 21. ledna 2026
Počet stran: bude dopočítáno
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát:
Roman STOJKA, nar.2002 v Praha 5, trv. bytem Javorová č. p. 3105, 434 01 Most
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Javorová č. p. 3105, 434 01 Most
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Obvodní oddělení policie Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Doručovaná písemnost: Usnesení o zaj. věci §79a tr.ř pod č.j.: KRPB-216109-2/TČ-2025-060613, ze dne 27.10.2025
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 12.1.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07.30 do 14.30 hodin na OOP Hodonín, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Martin Matras
Podpis doručujícího policisty:
Zpracoval:
nprap. Bc. Martin Matras
npor. Bc. Tomáš Bárta
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Jiří Šupa
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 22.01.2026
Sejmuto dne: 02.02.2026