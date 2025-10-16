Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Roman MINAIEV
Č. j. KRPB-170832-75/TČ-2022-060020, Roman MINAIEV, roč. 2002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-217606-157/TČ-2023-060082-POR Brno 10. října 2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 tr. řádu
Adresát: Roman MINAIEV, nar. 07.01.2002
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Zborovská č. p. 600, 280 02 Kolín-Kolín II
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování – 2. oddělení hospodářské kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 81a za užití § 80 a § 81 tr. řádu č.j. KRPB-217606-153/TČ-2023-060082-POR
Protože adresát se na své doručovací adrese nezdržuje, nebylo možné adresáta zastihnout, uložit písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky nebo odevzdat jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 2. oddělení hospodářské kriminality na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno. Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Ing. Renata Poláchová
Datum: 10. 10. 2025
Vyvěšeno dne: 16.10.2025
Sejmuto dne: 29.10.2025