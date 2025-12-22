Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - Robin BARTOŠ
Č. j. KRPB-176707-48/TČ-2025-060218, Robin BARTOŠ, roč. 1990
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-176707-48/TČ-2025-060218
Brno 22.·prosince·2025
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Robin BARTOŠ, nar. 21.09.1990 v Písek, trv. bytem Vaňurova 297/16, 460 07 Liberec-Liberec III-Jeřáb. Adresa na níž má být písemnost doručena : Vaňurova 297/16, 460 07 Liberec-Liberec III-Jeřáb. Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení :Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Doručovaná písemnosti: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 2. 9. 2025 k čj. KRPB-176707-9,11/TČ-2025-060218.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 22.12.2025.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Bc. Jakub Milion
Datum: 22.12.2025
Za správnost vyhotovení:
por. Bc. Jakub Milion
tel.974626508
jakub.milion@pcr.cz
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Ladislav Chalabala
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 02.01.2026