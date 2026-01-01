Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Radek PUSTAJ
Č. j. KRPB-63339-46/TČ-2025-060219, Radek PUSTAJ, nar. 2001
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc
Nám. 28. dubna 9, 635 00 Brno
Č. j. KRPB-63339-46/TČ-2025-060219 Brno 13. ledna 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Radek PUSTAJ, nar. 2001
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Vlhká 257/26, 602 00 Brno-Zábrdovice
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně, 635 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 13.1.2026 k č. j. KRPB-63339/TČ-2025-060219.
Protože Vaše adresa je neznámá a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 13.1.2026 datum vytvoření Výzvy 13.1.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 22:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 9 v Brně.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Marek Vybral
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Marek Vybral
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 23.01.2026