Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Petr ČONKA
Č. j. KRPB-7207-30/TČ-2026-060210, Petr ČONKA, roč. 1986
Č. j. KRPB-7207-30/TČ-2026-060210 Brno 9. března 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Petr ČONKA, nar. 06.05.1986 v Plzeň, svobodný, doklad: 219168770, trv. bytem Lobezská 99/39, 326 00 Plzeň-Lobzy, doručovací adresa Palackého 70/1, 301 00 Plzeň.
Adresa na níž má být písemnost doručena: Palackého 70/1, 301 00 Plzeň, Česko.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Brno-střed, Běhounská 1, 602 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 09.01.2026 k č. j. KRPB-7207-9/TČ-2026-060210.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 09.03.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Střed, Běhounská 1.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: prap. Bc. Lenka Täuberová
Datum: 09.03.2026
Za správnost vyhotovení:
prap. Bc. Lenka Täuberová
Tel.: 974 624 445
Vyvěšeno dne: 10.03.2026
Sejmuto dne: 23.03.2026