Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - PARKWAY DEPOT s.r.o.
Č. j. KRPB-129244-142/TČ-2020-060281-ŠTR, PARKWAY DEPOT s.r.o.
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Městské ř editelství policie B rno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-129244-142/TČ-2020-060281-ŠTR Brno 10. října 2025
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: PARKWAY DEPOT s.r.o., IČO: 08290679
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Lidická č.p. 700, 602 00 Brno
Útvar policie, který písemnosti odevzdal k doručení : 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské
ředitelství policie Brno, Cejl 4/6
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f trestního řádu ze dne 10. 10. 2025 č.j.: KRPB-129244-
140/TČ-2020-060281-ŠTR
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a jeho aktuální doručovací adresa není
známa.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské
ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje
se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnosti vhozena do
Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky
vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce
sdělení.
Zpracoval:
por. Mgr. Ivo ŠTRÝGL
komisař
tel.: 974 625 747
e-mail: ivo.strygl@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 15.10.2025
Sejmuto dne: 29.10.2025