Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Olena FEDYNYSHYNETS
Č. j. KRPB-181591-44/TČ-2025-060281-VLCH, Olena FEDYNYSHYNETS, roč. 1947
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-181591-44/TČ-2025-060281-VLCH Brno 26. března 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení
soudním (trestní řád)
Adresát: Olena FEDYNYSHYNETS, nar. 23.02.1947
Adresa, na níž má být písemnosti doručena: Elišky Přemyslovny 766/55, 625 00 Brno
Útvar policie, který písemnosti odevzdal k doručení: 1. Oddělení hospodářské kriminality, Městské
ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 09.09.2025
k č.j.: KRPB-181591/TČ-2025-060281-VLCH.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a jeho aktuální doručovací adresa není
známa.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí v době od 7:00 hodin do 14:00 hodin na 1. Oddělení hospodářské kriminality,
Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje
se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do
Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky
vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce
sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Bc. Andrea VLACHOVÁ
Datum: 26.03.2026
por. Bc. Andrea VLACHOVÁ
komisař
tel. 974 625 714
email: andrea.vlachova@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 26.03.2026
Sejmuto dne: 08.04.2026