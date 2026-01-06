Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce - NAJMAT WASR ALNUMAN LAND TRANSPORT (L.L.C)
Č. j. KRPB-93814-214/TČ-2022-060281-MAC, NAJMAT WASR ALNUMAN LAND TRANSPORT (L.L.C)
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-93814-214/TČ-2022-060281-MAC
Brno 6. ledna 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb.,
zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: NAJMAT WASR ALNUMAN LAND TRANSPORT (L.L.C)
Adresa, na níž má být písemnost doručena: P.O.BOX: 234384, Dubai, Spojené arabské emiráty
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Doručovaná písemnost: Usnesení o odložení dle § 159a odst. 5 trestního řádu ze dne 08.04.2025, vedené pod č.j. KRPB-93814-188/TČ-2022-060281-MAC.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a jeho aktuální doručovací adresa není známa.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 7:00 do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty:
por. Mgr. Aneta Macíková.
Datum: 06.01.2026
por. Mgr. Aneta Macíková
komisař
tel.: 974 625 271
email: aneta.macikova@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 06.01.2025
Sejmuto dne: 19.01.2026