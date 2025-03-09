Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva pro vyvěšení na úřední desce – modrý kufr na nářadí

Č. j. KRPB-100396-19/TČ-2025-060218 

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno


Č. j. KRPB-100396-19/TČ-2025-060218                                                                                     Brno 24. února 2026


                                                                                                 VÝZVA
                         pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení
                                                                                    soudním (trestní řád)


Dne 15. 5. 2025 došlo při provádění úkonů v souvislosti s ohledáním místa činu vloupání do
sklepních kójí v Brně na ul. Kamínky č. 4 k zajištění světle modrého kufru na nářadí včetně jeho
obsahu.

Do současné doby se k uvedené věci nepřihlásil žádný vlastník. Tímto vyzýváme majitele
předmětného kufru, aby se dostavil či kontaktoval zdejší policejní oddělení a za účelem ověření
svého vlastnického práva uvedl obsah kufru, který je policejnímu orgánu znám.

Pokud se vlastník nepřihlásí ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění této výzvy, bude s věcí
naloženo v souladu s platnými právními předpisy. Vždy uvádějte výše uvedeno číslo
jednací: KRPB-100396/TČ-2025-060218

Obvodní oddělení policie Brno Výstaviště
e-mail: mrpb.oop.vystaviste.sekret@pcr.cz


npor. Bc. Ladislav Chalabala
zástupce vedoucího oddělení


Vyvěšeno dne: 25.02.2026
Sejmuto dne: 09.03.2025

