Výzva pro vyvěšení na úřední desce – modrý kufr na nářadí
Č. j. KRPB-100396-19/TČ-2025-060218
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-100396-19/TČ-2025-060218 Brno 24. února 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení
soudním (trestní řád)
Dne 15. 5. 2025 došlo při provádění úkonů v souvislosti s ohledáním místa činu vloupání do
sklepních kójí v Brně na ul. Kamínky č. 4 k zajištění světle modrého kufru na nářadí včetně jeho
obsahu.
Do současné doby se k uvedené věci nepřihlásil žádný vlastník. Tímto vyzýváme majitele
předmětného kufru, aby se dostavil či kontaktoval zdejší policejní oddělení a za účelem ověření
svého vlastnického práva uvedl obsah kufru, který je policejnímu orgánu znám.
Pokud se vlastník nepřihlásí ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění této výzvy, bude s věcí
naloženo v souladu s platnými právními předpisy. Vždy uvádějte výše uvedeno číslo
jednací: KRPB-100396/TČ-2025-060218
Obvodní oddělení policie Brno Výstaviště
e-mail: mrpb.oop.vystaviste.sekret@pcr.cz
npor. Bc. Ladislav Chalabala
zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 25.02.2026
Sejmuto dne: 09.03.2025