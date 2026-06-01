Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Milan GÁBOR
Č. j. KRPB-245000-62/TČ-2024-060218, Milan GÁBOR, roč. 1965
POLICIEČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-245000-62/TČ-2024-060218 Brno 15. června 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Milan GÁBOR, nar. 12.02.1965 v KEŽMAROK, trv. bytem Sedláčkova 2902/32, 628 00 Brno-Líšeň, Česko
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Švermova 7, 625 00 Brno.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště Rybářská 17, 603 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 3 trestního řádu s přihlédnutím k ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu ze dne 21. 4. 2026 k č.j.: KRPB-245000-57/TČ-2024-060218 a Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu ze dne 21. 4. 2026 k č.j.:KRPB-83941/TČ-2026-060218.
Protože na adrese, kterou jste uvedl jako doručovací nejste znám a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Bc. Jan Janečka
Datum: 15. 6. 2026
Zpracoval:
nprap. Bc. Jan Janečka
tel: 974626514
e-mail: jan.janecka@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 16.06.2026
Sejmuto dne: 30.06.2026