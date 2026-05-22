Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Mariia REHA
Č. j. KRPB-145868-82/TČ-2025-060281-ŽLE, Mariia REHA, roč. 1951
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-145868-82/TČ-2025-060281-ŽLE Brno 22. května 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Mariia REHA (roz. OROS), nar. 16.08.1951
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8-Libeň
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Doručovaná písemnost: Usnesení o vydání zajištěných věcí podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 06.02.2026, vedené pod č.j. KRPB-145868-69/TČ-2025-060281-ŽLE.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, na uvedené adrese se nezdržuje a jeho aktuální doručovací adresa není známa.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 7:00 do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Mgr. Tomáš Žlebek.
Datum: 22.05.2026
por. Mgr. Tomáš Žlebek
komisař
tel.: 974 625 711
email: tomas.zlebek@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 25.05.2026
Sejmuto dne: 05.06.2026