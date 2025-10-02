Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce -Maksims KOVALOVS
Č. j. KRPB-158838-18/TČ-2025-060218, Maksims KOVALOVS, roč. 2004
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-158838-18/TČ-2025-060218 Brno 2. října 2025
Počet stran: bude dopočítáno
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Maksims KOVALOVS, roč. 2004
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Praha, Francouzská 80
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu KRPB-158838-7/TČ-2025-060218
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 02.10.2025
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 22:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Luboš Ondroušek
Datum:
Podpis doručujícího policisty:
nprap. Ing. Luboš Ondroušek
vrchní inspektor
lubos.ondrousek@pcr.cz
tel.: 974626534
DSS: 974626481
v z. npor. Bc. Petr Langer
podepsáno elektronicky
npor. Mgr. Zdeněk Mazal
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 02.10.2025
Sejmuto dne: 13.10.2025