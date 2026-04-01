Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Maksims KOVALOVS
Č. j. KRPB-158838-48/TČ-2025-060218, Maksims KOVALOVS, roč. 2004
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Č. j. KRPB-158838-48/TČ-2025-060218 Brno 7. dubna 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
(trestní řád)
Adresát: Maksims KOVALOVS, nar. 02.03.2004
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Praha, Francouzská 80
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště
Rybářská 17, 603 00 Brno
Doručovaná písemnost: Usnesení §79f/1,3 tr.ř. ze dne 07.04.2026 pod č.j.: KRPB-158838-36/TČ-2025-060218
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 07.04.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 22:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Výstaviště, Rybářská.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: nprap. Ing. Luboš Ondroušek
Zpracoval:
nprap. Ing. Luboš Ondroušek
vrchní inspektor
E-mail: lubos.ondrousek@pcr.cz
Tel.: 974 626 534
Vyvěšeno dne: 08.04.2026
Sejmuto dne: 21.04.2026