Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
Č. j. KRPB-52756-29/TČ-2026-060281-KUC, Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
1. oddělení hospodářské kriminality
Cejl 4/6, 611 38 Brno
Č. j. KRPB-52756-29/TČ-2026-060281-KUC Brno 3. června 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Klaudia Halina MICHALKIEWICZ
Adresa, na níž má být písemnost doručena: 56-100 Wołów, ul. Komuny Paryskiej 26/12, Polská republika
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění věci dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 11.03.2026, vedené pod č.j. KRPB-52756-8/TČ-2026-060281-KUC.
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a jeho aktuální doručovací adresa není známa.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:00 do 14:00 hodin na 1. oddělení hospodářské kriminality, Městské ředitelství policie Brno, Cejl 4/6.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Zpracovala: prap. Lenka Kučerová
Tel: 974 625 726
Vyvěšeno dne: 04.06.2026
Sejmuto dne: 16.06.2026