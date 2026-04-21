Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Iveta SZAJKOVÁ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole
Malátova 3, 612 00 Brno
Č. j. KRPB-213219-36/TČ-2025-060214 Brno 21. dubna 2026
Počet stran: bude dopočítáno
Výzva
pro vyvěšení na úřední dece dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Adresát: Iveta SZAJKOVÁ, nar. 07.06.1992, st. přísl. SVK
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno - Zábrdovice.
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: : Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.
Doručovaná písemnost: Usnesení podle ust. § 81a trestního řádu, za užití ust. § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 21.04.2026 k č. j. KRPB-213219-35/TČ-2026-060214.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 21.04.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30 hodin do 20:00 hodin na útvaru Policie ČR, Městské ředitelství policie Brno, Obvodní oddělení policie Brno - Královo Pole, Malátova 3, 612 00 Brno.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: prap. Adam Kolek
Datum: 21.04.2026
prap. Adam Kolek
inspektor
npor. Ing. David Šmarda
vedoucí oddělení
v z. npor. Mgr. Adéla Grycová
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 22.04.2026
Sejmuto dne: 04.05.2026