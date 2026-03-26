Výzva pro vyvěšení na úřední desce – Gelu CHIRIAC

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 1. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno
Č. j. KRPB-187792-450/TČ-2021-060081-JAR Brno 26. března 2026
VÝZVA
pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský sodní řád
Adresát: Gelu CHIRIAC, nar. 03.03.1972, naposledy v ČR bytem Heliova 537/5, 460 01 Liberec I
Adresa, na níž má být písemnost doručena: současné místo pobytu - adresa pro doručení neznámá
Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení:
Doručovaná písemnost: Usnesení dle § 80 odst. 1 trestního řádu, č.j. KRPB-187792-446/TČ-2021-060081-JAR.
Jelikož současný pobyt adresáta není znám a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 26.03.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, a to v době od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariátu Služby kriminální policie a vyšetřování – 1. oddělení hospodářské kriminality, na adrese Kounicova 24, 611 32 Brno.
Vezměte si s sebou občanský nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.
Jméno a příjmení doručujícího policisty: kpt. Mgr. Michal Maroši
Datum: 26.03.2026
Podpis doručujícího policisty:
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 27.03.2026
Sejmuto dne: 08.04.2026